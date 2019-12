Fietsster en motorfietser botsen op fietsroute Kristof Pieters

23 december 2019

Op de fietsroute in de Tybaartstraat in Sint-Gillis-Waas kwamen een fietsster en een motorfietser in aanrijding met elkaar. Beiden raakten lichtgewond. Het ongeval gebeurde vrijdag omstreeks 23.36 uur.