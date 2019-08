Fietsers botsen bij kruisen in Kluizendijkstraat Kristof Pieters

13 augustus 2019

In de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas is maandagavond een fietsster ten val gekomen. Het ongeval gebeurde bij het kruisen van een andere fietser. De fietsster raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur.