Fietser zwaargewond bij aanrijding in Holstraat Kristof Pieters

16 juni 2020

15u28 0

Een auto en een fietser zijn maandagavond om 20.50 uur met elkaar in aanrijding gekomen in de Holstraat in Sint-Gillis-Waas. De fietser raakte zwaargewond. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.