Fietser met speedbike om het leven gekomen bij aanrijding door vrachtwagen op parallelweg van E34 Kristof Pieters

07 juli 2020

07u55 56 Sint-Gillis-Waas/Vrasene Op de parallelweg van de E34 tussen Sint-Gillis-Waas en Vrasene is dinsdagochtend een dodelijk verkeersongeval gebeurd met een fietser. Het slachtoffer was met zijn speedbike op weg naar het werk.



Het ongeval gebeurde dinsdagochtend iets voor 5 uur. Een 55-jarige man uit Sint-Gillis-Waas was met zijn speedbike op weg naar het werk toen hij een paar honderd meter voor de verkeerswisselaar van de E34 in Vrasene gegrepen werd door een vrachtwagen. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De 23-jarige vrachtwagenchauffeur verkeerde na het ongeval in shock. De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Het ongeval gebeurde namelijk op een rechte baan met een afgescheiden en licht verhoogd fietspad. Een verkeersdeskundige moet nu onderzoeken wat er precies is gebeurd.