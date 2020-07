Fietser lichtgewond bij aanrijding op kruispunt Laarstraat Kristof Pieters

15 juli 2020

17u49 0

Op het kruispunt van de Laarstraat met de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas is dinsdag een auto in aanrijding gekomen met een fietser. De fietser raakte hierbij lichtgewond. Het ongeval gebeurde om 14.30 uur.