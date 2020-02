Fietser gewond na val in Loeverstraat Kristof Pieters

17 februari 2020

15u55 0

In de Loeverstraat in Sint-Gillis-Waas is zaterdag omstreeks 13.30 uur een fietsster ten val gekomen. Het slachtoffer raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.