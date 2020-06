Fietser botst tegen geparkeerde auto Kristof Pieters

02 juni 2020

18u52 0 Sint-Gillis-Waas Een fietser is zaterdag om 14.27 uur tegen een geparkeerde wagen gereden in de Aststraat in Sint-Gillis-Waas. De fietser raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas kwamen ook nog een vrachtwagen en een fietser met elkaar in aanrijding. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde woensdag om 10.30 uur.