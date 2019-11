Facebookgroep Singillis Leeft pakt uit met eigen streekbier: “Lichtbitter donker biertje tegen de verzuring” Kristof Pieters

26 november 2019

15u49 0 Sint-Gillis-Waas Tijdens de eindejaarsperiode kan er worden geklonken met ‘Singillis’. Het nieuwe streekbier is een initiatief van de beheerders ‘Singillis Leeft’, een facebookgroep die werd opgericht in een reactie op de verzuring op sociale media. “We werken met producten van eigen bodem”, vertelt Andy Van Duyse. Het bier is dit weekend voor het eerst te proeven tijdens een bierproeverij in GC De Route. Daarna zal het te vinden zijn in de meeste horecazaken.

De beheerders van ‘Singillis Leeft’ zaten al een tijdje met het idee in hun hoofd om een eigen bier te brouwen. “Er is meer dan een jaar gewerkt aan het recept van ‘Singillis’. We wilden vooral lokale en pure producten gebruiken en dat is ons dan ook gelukt, enkel de hop halen we in Poperinge omwille van de hoogstaande smaak. De rest van de ingrediënten komen uit de ruime omgeving van Sint-Gillis-Waas. De gerst wordt bijvoorbeeld geteeld in Meerdonk.”

In een fruitgemeente lag een fruitbier misschien voor de hand maar Andy Van Duyse gaf de voorkeur aan een donker, ambachtelijk bier van 8,5% met hergisting op de fles. “Het resultaat is een robuust bier, licht bitter en kruidig, maar met een unieke afdronk.

De facebookgroep ‘Singillis Leeft’ is intussen anderhalf jaar actief en telt meer dan duizend leden. “Terwijl er geen enkel discussie wordt gevoerd”, lacht Andy. “Het is namelijk geen interactieforum maar bedoeld om berichten te plaatsen van evenementen of leuke activiteiten. We wilden daarmee eigenlijk reageren op de verzuurde reacties en berichten die men vaak op sociale media vindt. Sommige facebookgroepen zijn echt een klaagmuur geworden. Ik ben misschien wat idealistisch maar wil daar graag verandering in brengen. In de gemeentepolitiek gaat het er tegenwoordig erg hard aan toe en verwijten worden heen en weer geslingerd. Die polarisering sijpelt ook door naar de bevolking en dat is bijzonder jammer.”

En aangezien een biertje ideaal is tegen de verzuring kan men vanaf dit weekend klinken met ‘Singillis’. “Het is gebrouwen bij Boelens en zal verkrijgbaar zijn in flesjes van 33 cl”, vervolgt Andy. “We zijn begonnen met een kleine hoeveelheid om te zien of het aanslaat. Een blond bier ligt beter in de markt maar ik wou een authentiek bier en dus is het een lichtbitter donker biertje geworden.”

Tijdens de bierproeverij, die het gemeentelijk feestcomité voor de derde keer organiseert in GC De Route kan men dit weekend Singillis’ in primeur proeven. Daarnaast stellen nog twintig andere brouwers hun biertjes voor. Proeven kan op zaterdag 30 november van 13 tot 22 uur en op zondag 1 oktober van 13 tot 19 uur. De inkom is gratis. Er zijn degustatiekaarten verkrijgbaar voor 7 euro in voorverkoop. Aan de kassa betaalt men 8 euro. Bezoekers krijgen hiervoor wel een degustatieglas en twee drankjetons. “Singillis zal daarna ook in de meeste horecazaken geschonken worden en de gemeente zal het ook aanbieden op recepties”, kan Andy al verklappen. “We gaan ook een eindejaarspakket aanbieden van zes flesjes met een aangepast glas.”

Meer info: https://www.facebook.com/SingillisBieren