Extra verkeersveilige ingrepen naar aanleiding van Week van de Mobiliteit Kristof Pieters

19 september 2019

15u41 1 Sint-Gillis-Waas Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit heeft het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas een aantal extra ingrepen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aan basisschool De Eeckberger is een extra Octopuspaal geplaatst en in de Beekstraat en de Blokstraat beschermen paaltjes fietsers die op de rijbaan komen.

Op vrijdag 20 september nemen alle scholen in de gemeente deel aan de STRAPdag. Burgemeester Maaike De Rudder en schepen van Mobiliteit Tom Ruts zullen met de fiets een bezoek brengen aan een aantal scholen. Alle scholen hebben een eigen programma en iedereen wordt opgeroepen om die dag met de fiets of te voet naar school te komen.

Basisschool De Eeckberger mag alvast een extra Octopuspaal verwelkomen. “De paal laat autobestuurders weten dat ze een school naderen in een straat waar slechts 30 per uur toegelaten is”, legt schepen Ruts uit. “Waar fietsers op de rijbaan komen bij het verlaten van een fietspad, moet er ook maximaal ingezet worden op de veiligheid van de zachte weggebruiker. Daarom troffen we in de Beekstraat en Blokstraat extra maatregelen. In de Beekstraat plaatsten we een reflecterend paaltje om bestuurders er attent op te maken dat de fietser hier het fietspad verlaat en op de rijbaan komt.” Het voorstel werd eerder dit jaar ook al gedaan door N-VA.

Het college leverde recent ook een vergunning af voor de sloop van de oude uitspringende gebouwen langs de rijbaan. “Door die afbraak kunnen we onderzoeken om het fietspad door te trekken tot aan het kruispunt met de Dries”, vervolgt Ruts. “Ook in de Blokstraat hebben we de fietser op twee plaatsen beter beschermd daar waar hij verplicht is om het fietspad af te rijden.”