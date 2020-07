Evi Polak (45) terug aan de slag als fotografe nadat ze tijdelijk als verpleegster bijsprong op COVID-afdeling van het UZA: “Patiënten achterlaten was het moeilijkste”

De Klinge

Evi Polak uit De Klinge heeft haar job als fotografe terug opgepikt nadat ze enkele maanden aan de slag was als verpleegkundige op de COVID-afdeling van het UZA. Met haar fotoreeks in onze krant, gaf ze een unieke inkijk achter de schermen van de spoed. Nu haar tijdelijk contract is afgelopen, blikt ze nog een keer terug op deze emotionele rollercoaster. “Ik ben enerzijds blij dat ik een steentje kon bijdragen maar anderzijds heb ik ook moeilijke momenten gehad. Het achterlaten van patiënten was elke dag opnieuw bijzonder hard.”