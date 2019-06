Elza Vertenten viert honderdste verjaardag Kristof Pieters

21 juni 2019

11u30 0 Sint-Gillis-Waas Elza Vertenten heeft haar honderdste verjaardag gevierd. Twee keer zelfs want er was niet alleen een viering met haar familie in woonzorgcentrum De Kroon maar ook een groots feest bij B&B Berckelaer waar ook haar vroegere buren op uitgenodigd worden.

Elza had samen met haar echtgenoot Albert Van Guyse in de buurt vele jaren een landbouwbedrijf. Daarnaast was ook een tijdje naaister in een textielbedrijf in Sint-Niklaas. In 2012 overleed haar echtgenoot en vijf jaar geleden verhuisde Elza naar het woonzorgcentrum De Kroon. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.