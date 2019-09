Eetfestijn en bingo bij KFC Sporting Kristof Pieters

11 september 2019

09u27 0 Sint-Gillis-Waas Voetbalclub KFC Sporting organiseert op zaterdag 14 september een eetfestijn en een bingoavond in de kantine in het sportcomplex aan de Houtvoortstraat. Het is meteen ook de eerste activiteit op de evenementenkalender van het nieuwe seizoen.

Vanaf 18 uur wordt stoofvlees of vol-au-vent met frietjes geserveerd. De deelnameprijs bedraagt 13 euro. Voor kinderen is er curryworst als alternatief. Aansluitend start om 19.30 uur de bingoavond. Deelnemen hieraan kost 2 euro per kaart. Inschrijven kan via footlunch@sporting-sintgilliswaas.be of 0475/63.26.24