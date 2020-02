Eerste carnavalsbal in De Zandloper: “Ook kinderen van lagere school een fijne carnaval bezorgen!” Joris Vergauwen

24 februari 2020

11u50 0 Sint-Gillis-Waas In de gemeentelijke lagere school De Zandloper in Sint-Pauwels heeft het oudercomité voor het eerst een carnavalsbal georganiseerd.

Het oudercomité +Zand van GLS De Zandloper bezorgde vrijdagavond zo’n 140 kinderen en hun ouders een fijn carnavalsbal. Dat gebeurde voor het eerst. “De kinderen van de kleuterschool hebben in de namiddag een carnavalsstoet. Voor de kinderen van de lagere school is er geen stoet. We wilden hen graag ook een fijne carnaval bezorgen. Dat deden we met een carnavalsbal, en het was meteen een schot in de roos!”, klonk het bij het oudercomité.

Ze hadden gehoopt op een vijftigtal aanwezigen, maar het werden er bijna drie keer zoveel. En de kinderen hadden een geweldige tijd, met onder meer een fotobooth, spelletjes, een verkiezing van prins en prinses door prins Aiko en een kleurwedstrijd.