Eddy en Anneke ondernemen 'rammelbakkenreis' naar Boedapest met terreinwagen van 26 jaar oud en prijskaartje van amper 750 euro

30 augustus 2019

10u20 0 Sint-Pauwels Je hebt geen dure wagen nodig om een plezante roadtrip te beleven. Dat is het achterliggende idee van de ‘Rammelbakkenreis’. Aan de zevende editie richting Boedapest nemen 120 teams deel. Voorwaarde is dat de auto niet meer dan 750 euro kost. Eddy Van Puyvelde (47) en Anneke Buys (46) uit Sint-Pauwels pimpten hun karretje in het thema van ‘Jurassic Park’ en zijn klaar om het avontuur aan te gaan. “We hebben de wagen al uitgebreid getest en één ding is zeker: hij rammelt langs alle kanten!”

De Rammelbakkenreis is ontstaan in Nederland. De naam is misschien weinig flatterend, de opzet is des te leuker. Het concept van deze reis is om met een gepimpte ‘low budget’ wagen van maximum 750 euro en minimum 20 jaar oud de tocht van Breda naar Boedapest en terug in 1 week te overleven. Elke dag krijgen de deelnemers een roadbook met opdrachten en moeten ze van punt A naar punt B over landelijke wegen. Er is buiten de eer niets te winnen maar dus ook niets te verliezen.

Aan de zevende editie nemen meer dan 120 teams (in totaal 280 deelnemers) van Nederlandse en ook enkele Belgische autofreaks deel. Eddy Van Puyvelde en Anneke Buys uit Sint-Pauwels schreven zich impulsief in toen ze tijdens het zappen toevallig een reclamefilmpje zagen op een Nederlandse zender. “We zijn eigenlijk niet zo avontuurlijk aangelegd maar deze uitdaging zagen we toch meteen zitten”, vertelt Eddy. Anneke werkt als medische pedicure en Eddy is operations manager in de staalbouw. “Maar in mijn vrije tijd sleutel ik wel al vijftien jaar lang aan auto’s”, legt hij uit. “Ik heb al verschillende oldtimers gerestaureerd. Het waren wel altijd Engelse wagens. Ik ben me nu volop aan het verdiepen in Japanse auto’s. Wij hebben voor deze rit namelijk een Daihatsu Feroza 4x4 aangeschaft van 26 jaar oud. De wagen heeft 140.000 km op de teller maar is nog in prima staat. Onze keuze is op deze auto gevallen omdat we ons toch wat willen onderscheiden van de andere deelnemers en niet de grijze muis willen zijn. Op advies van onze zonen hebben we als thema ‘Jurassic Park’ gekozen. Dit leek ons wel passend bij een ‘jeep’-achtig voertuig. Ik heb de wagen gepimpt met een lichtbalk op het dak en een baggagerek met authentieke legerkisten. Die zijn van Russische makelij en er zaten ooit nog mortieren in.”

Schrik om onderweg in panne te vallen, heeft Eddy niet. “Ik neem heel wat reserveonderdelen mee en we kunnen ook rekenen op de expertise van andere deelnemers. Bij de vorige edities was de uitval zeer klein. Als het toch gebeurt, laat je de auto best achter bij een plaatselijke schroothandelaar want de takeling en transport naar huis zou de aankoopprijs van de wagen overstijgen. Overnachten doen we op campings en ook dat is voor ons een primeur. Comfortabel rijden is er niet bij. De wagen heeft geen servostuur. We hebben al enkele proefritten gedaan om de juiste positie te zoeken voor de zetels. Op 15 september wordt het startschot gegeven in Breda en zijn we weg. Daarna gaat het via Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Oostenrijk en Duitsland.”

Of de auto beantwoordt aan het begrip ‘rammelbak’? “Iets teveel zelfs”, lacht Eddy. “Het is typisch natuurlijk voor een auto van die leeftijd dat hij overal begint te piepen en rammelen. Eén van mijn eerste auto’s heb ik ook ooit gekocht met zo’n klein budget en we hebben er toen de mooiste ritten van ons leven mee gemaakt. Mensen spenderen vandaag fortuinen aan dure SUV’s en cabrio’s. Ik heb deze gekocht voor 750 euro. Het is een 4x4 met een afneembare hardtop. Tijdens het rijden heb ik zelf al de bedenking gemaakt dat je niet zoveel geld moet spenderen om plezier te hebben. De auto heeft trouwens al een bestemming voor na de race. Onze oudste zoon gaat er mee leren rijden. Het wordt dus zijn eerste karretje.”