Drie wagens beschadigd bij aanrijding in Potterstraat Kristof Pieters

16 juli 2019

11u01 0

In de Potterstraat in Sint-Pauwels is maandag om 14.23 uur een bestuurder met zijn auto tegen een geparkeerde wagen gereden. Door de klap van de aanrijding raakte de geparkeerde wagen ook de twee volgende geparkeerde wagens. De bestuurder raakte lichtgewond.