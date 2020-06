Drie roofvogels slachtoffer van vergiftiging in krekengebied van Saleghem Kristof Pieters

14 juni 2020

22u03 0 Meerdonk Eind maart vonden enkele vogelliefhebbers van Natuurpunt drie dode buizerds op verscheidene locaties in het Krekengebied van Saleghem in Meerdonk. Omdat ze dit verdacht vonden spraken ze de natuurwachter van het Agentschap voor Natuur en Bos aan, die de vogels liet onderzoeken op vergiftiging. Door de coronacrisis liet de analyse op zich wachten en was de uitslag pas begin juni bekend.

Voedselresten uit de krop en de maag van de vogels werden onderzocht waaruit duidelijk bleek dat de buizerds vergiftigd waren. Ze hadden gegeten van een lokaas waaraan Temik was toegevoegd Temik, met de actieve stof Aldicarb, is een sterk insecticide dat omwille van zijn grote giftigheid al een hele tijd verboden is in ons land. “Blijkbaar is het nog illegaal verkrijgbaar of zijn er nog voorraden in bepaalde kringen aanwezig”, zegt Jan Dhollander van Natuurpunt Waasland. “Wie jaren geleden een voorraadje aangekocht heeftn komt er lang mee toe.”

De dodelijke dosis van het goedje is zeer laag; ongeveer 1mg per kg. Natuurpunt vraagt daarom aan wandelaars om mee een oogje in het zeil te houden. Dit is vooral belangrijk tijdens de wintermaanden wanneer veel roofvogels overschakelen op het eten van aas en aandacht hebben voor lokazen en dode dieren.

Het is niet voor het eerst dat natuurliefhebbers dode roofvogels vinden in de buurt van de kreekplassen. Ze kijken dan ook in de richting van malafide jagers die nog gif gebruiken om onder meer vossen te doden. “Twee van de drie buizerds werden trouwens gevonden in een jachtgebied waar ook allerlei vallen staan opgesteld om vossen en zwerfkatten te vangen”, zegt Dhollander nog.