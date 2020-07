Drie fietsen gestolen uit schuur in Stationstraat Kristof Pieters

14 juli 2020

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven ingebroken in een schuur in de Stationstraat in Sint-Gillis-Waas. Ze gingen aan de haal met drie fietsen. Van de daders is voorlopig geen spoor.