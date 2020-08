Drank en geld gestolen bij inbraak in café Kristof Pieters

17 augustus 2020

13u40 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben ingebroken in een horecazaak in de Stationstraat in Sint-Gillis-Waas. Ze gingen aan de haal met drank, een som geld en een pakje sigaretten. De inbraak gebeurde tussen vrijdagavond en zaterdagvoormiddag.

Zaterdagavond werd er ook ingebroken in een woning in de Loeverstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar gingen de daders onder andere aan de haal met een laptop, een gsm en een som geld.

Tot slot werd ook ingebroken in een loods in de Buitenstraat in De Klinge. Hier werd werkmateriaal gestolen. De inbraak gebeurde tussen vrijdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag.