Dirk Bracke stelt nieuw jeugdboek Watervrees voor in Oude Statie waar verhaal zowel begint als eindigt Kristof Pieters

06 juni 2019

12u52 0 Sint-Gillis-Waas De bekende jeugdschrijver Dirk Bracke heeft een nieuw boek voorgesteld. ‘Watervrees’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een meisje wiens moeder haar probeerde te verdrinken als kind. De voorstelling van het boek gebeurde niet toevallig in café Oude Statie. Het is immers daar waar de nieuwe roman begint en eindigt.

Jeugdschrijver Dirk Bracke neemt graag sociaal hete hangijzers als onderwerp voor zijn boeken. Thema’s als drugsverslaving, kinderprostitutie, seksueel geweld wisselen elkaar af. Het werk van Bracke werd intussen vertaald naar het Deens, Duits, Spaans en Pools en enkele van zijn boeken zoals Het Engelenhuis (Bo) en Black werden al verfilmd.

Zopas rolde zijn nieuwste worp ‘Watervrees’ van de persen. Dit keer gaat Bracke dieper in op de gevolgen van geweld op kinderen. “Een tijd geleden ben ik in contact gekomen met een meisje dat dakloos was. Ik vroeg hoe het zover was gekomen en toen bleek dat ze enorm getraumatiseerd is door enkele gebeurtenissen in haar jeugd. Als kind heeft haar moeder, die borderline heeft, haar proberen verdrinken in bad. Haar vader heeft haar nog net kunnen redden. Ze is hulp gaan zoeken bij een psychiater en is uiteindelijk in een opvangtehuis terechtgekomen. Intussen gaat het gelukkig beter met haar en probeert ze haar leven terug op de sporen te krijgen.”

Bracke stelde zijn nieuwe roman niet toevallig voor in café Oude Statie in De Klinge. “Het boek begint met de dood van haar vader die in De Klinge begraven wordt en het verhaal eindigt ook hier”, legt de auteur uit. “Ook in mijn volgende boek zal het oud station een rol spelen. Hiervoor werk ik samen met Rita Passemiers. Haar grootvader is in het station destijds vertrokken om naar Amerika te emigreren. De bedoeling is dit authentieke levensverhaal te combineren met een parallel verhaal van mensen die Liberia ontvluchten.”

Watervrees is uitgegeven bij Davidsfonds en is vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel.