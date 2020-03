Dieven weg met kluis uit woning in Doornstraat Kristof Pieters

02 maart 2020

17u33 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning in de Doornstraat in Sint-Gillis-Waas. Een kluis met inhoud werd uitgebroken en meegenomen. Er werd ook geld gestolen uit een portefeuille. De inbraak gebeurde tussen zaterdagnamiddag en zaterdagnacht.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Geinsteindestraat. Daar gingen de daders aan de haal met twee horloges en een juweel. De inbraak gebeurde zaterdagavond.

Tot slot was er ook nog een inbraak in een woning in de Wijnstraat in Sint-Pauwels. De dieven maakten geld en juwelen buit. De inbraak gebeurde tussen vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.