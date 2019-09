Dieven weg met gps bij reeks auto-inbraken Kristof Pieters

20 september 2019

11u23

In Sint-Pauwels hebben dieven in de nacht van donderdag op vrijdag toegeslagen in een aantal geparkeerde auto’s. Er werden onder meer inbraken vastgesteld in de Grouwesteenstraat en in de Gentstraat. Telkens werd een ruit ingeslagen en verwijderden de dieven vakkundig het hele gps-systeem.