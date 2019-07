Dieven viseren leefschool De Sterappel JVS

29 juli 2019

11u05 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben geprobeerd in te breken in een school in de Nieuwstraat in Sint-Gillis-Waas.

De inbraak in leefschool De Sterappel in de Nieuwstraat werd zaterdag vastgesteld. Het is echter bij een inbraakpoging gebleven. De dieven raakten immers niet binnen.