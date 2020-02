Dieven slaan raam in van woning in Doornstraat Kristof Pieters

26 februari 2020

16u36 2

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Doornstraat in Sint-Gillis-Waas. Om binnen te geraken, sloegen ze een raam aan de achterzijde van de woning in. De hele woning werd doorzocht. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. De inbraak gebeurde tussen zaterdag en dinsdagnamiddag.