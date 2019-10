Dieven opgeschrikt door alarm bij inbraak in bedrijf Kristof Pieters

15 oktober 2019

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven geprobeerd in te breken bij een bedrijf in de Hogewatergangweg in Sint-Gillis-Waas. Ze namen de vlucht toen ze werden opgeschrikt door het alarm. Er werd geen buit gemaakt.