Dieven maken geld en juwelen buit Kristof Pieters

09 december 2019

16u48 0 Sint-Gillis-Waas Zondagavond werd er een inbraak vastgesteld in een woning in de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas. Dieven gingen aan de haal met een som geld en juwelen.

Er werd ook ingebroken in een woning in de Broekstraat. Wat er juist gestolen is, is hier nog niet geweten. De inbraak gebeurde tussen zondagnamiddag en zondagavond.