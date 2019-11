Dieven breken opnieuw binnen bij kinderopvang en bezoeken ook voetbalclub Kristof Pieters

18 november 2019

18u07 0 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben voor de tweede maal op een week tijd ingebroken in de buitenschoolse kinderopvang aan Klapdorp in Sint-Pauwels. Ook de voetbalclub in de Vosdreef kreeg ongewenst bezoek.

Bij de vorige inbraak, die vorige week dinsdag werd vastgesteld, maakten de dieven twee televisietoestellen, twee spelconsoles, twee gsm’s en een schriftje buit. De televisietoestellen en de spelconsoles werden nadien buiten teruggevonden. Afgelopen weekend werd er opnieuw ingebroken bij de kinderopvang. De dieven keerden blijkbaar terug voor de spelconsole. Deze keer werd die niet meer teruggevonden.

Maandagochtend werd ook een inbraak vastgesteld in de voetbalkantine in de Vosdreef in Sint-Pauwels. Er is nog niet geweten wat er juist gestolen werd, maar op het eerste gezicht bleef het bij chips, snoep en frisdrank. Er was wel een grote ravage aangericht omdat ze de automaat niet open kregen. De inbraak gebeurde tussen zondagmiddag en maandagochtend. Zondagavond rond 17 uur werd een auto gesignaleerd met daarin vier personen. Mogelijk hebben ze iets met de feiten te maken.

In de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas werd er dan weer ingebroken in een woning. Er werden juwelen en een fles parfum gestolen. De inbraak gebeurde tussen zaterdagavond en zaterdagnacht. Vrijdag werd er ook al ingebroken in een woning in de Varenbergstraat in Sint-Gillis-Waas. Er werden onder andere juwelen gestolen.