Dieven breken binnen en stelen… huissleutel Kristof Pieters

19 september 2019

14u32 0

In de Kouterstraat in Meerdonk deed zich woensdag een wel erg vreemde inbraak voor in een woning. De dieven verschaften zich via een keukenraam toegang tot het huis en gingen uiteindelijk enkel aan de haal met de huissleutel.