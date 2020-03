Dieven aan de haal met juwelen bij inbraak in Wijnstraat Kristof Pieters

16 maart 2020

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Wijnstraat in Sint-Pauwels. Er werden juwelen gestolen. De diefstal vond het voorbij weekend plaats. De politie onderzoekt de zaak.