Dessertenbuffet ten voordele van Muco-Waasland Kristof Pieters

24 december 2019

13u32 1 Sint-Gillis-Waas Een aantal bestuursleden van N-VA Sint-Gillis-Waas heeft zich achter de kookpotten gezet om een uitgebreid dessertenbuffet te voorzien op het eetfestijn van de partij in de Saleghemkring in Meerdonk. De opbrengst daarvan komt via de actie ‘De Warmste Week’ terecht bij Muco Waasland.

“We hadden verschillende smaken chocolademousse, rijstpap, panna cotta, fruitsla, pannenkoeken gemaakt met vrijwilligers op ons jaarlijks feest. De opbrengst van 320 euro schenken we graag aan Muco-Waasland,” zegt Annick Sturms die de actie coördineerde.

Voor Muco Waasland namen Els Burm en David De Beer, die beiden mucoviscidose hebben, en Annick Helderweirt de cheque graag in ontvangst. “Met onze vereniging proberen we muco-patiënten en hun familie uit het Waasland te ondersteunen om sportief door het leven te gaan om op die manier de longfunctie maximaal te bewaren”, leggen ze uit. “Zo nemen we deel aan de Ballonloop in Sint-Niklaas en organiseren we ook een jaarlijkse ontmoetingsdag voor lotgenoten met een spreker. Dit geld zal voor onze kleine en lokale vereniging goed van pas komen.”