Dertig kinderen volgen zomerklassen: “Op speelse manier Nederlands opkrikken” Joris Vergauwen

12 augustus 2020

11u43 0 Sint-Gillis-Waas In Sint-Gillis-Waas zijn deze week de zomerklassen opgestart. Een dertigtal kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan tot 21 augustus aan de slag.

Tijdens de zomerklassen krijgen kinderen met een taalachterstand de kans om op een speelse manier hun Nederlands op te krikken. De dertig leerlingen zijn verdeeld in drie groepen. In Sint-Gillis-Waas zijn twee zomerklassen, in De Klinge één.

Een team van leerkrachten, versterkt met vrijwilligers, gieten de lessen in sport- en spelvorm. “Hierdoor kunnen de leerlingen op een ludieke manier hun Nederlands verbeteren. En de kinderen zijn alvast heel enthousiast”, klinkt het.

De zomerklassen duren nog tot en met 21 augustus.