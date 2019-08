Derde keer goede keer? ‘Knip’ in Bosstraat voor derde maal verplaatst Kristof Pieters

20 augustus 2019

15u20 1 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft voor de derde maal de ‘knip’ in de Bosstraat verplaatst. Volgens schepen Tom Ruts (Groen) zal er half september een evaluatie gemaakt worden en wordt de knoop dan definitief doorgehakt. De vorige opstelling werd alvast niet erg gesmaakt door de bewoners. Die dreigden zelfs met gerechtelijke stappen als de betonblokken niet werden weggehaald.

De bewoners van de Bosstraat zijn de steeds wijzigende verkeerssituatie stilaan beu aan het worden. “De gemeente weet precies zelf niet goed waar de paaltjes nu het best moeten. Misschien was het beter geweest om het eerst eens voor te leggen aan de bewoners alvorens alle mogelijke scenario’s uit te proberen”, klinkt het.

In mei werd de knip geplaatst aan het begin van de straat. Tegen de maatregel kwam meteen fel protest waarna de wegversperring werd verplaatst naar het midden van de straat. De betonblokken werden echter geplaatst tussen een op- en afrit van een woning waardoor voertuigen over de private weg reden om de blokkade te omzeilen. Dat zorgde voor nog meer boosheid bij bewoners. Er werd een petitie opgesteld en een aantal buren hadden zelfs al gerechtelijke stappen en een dagvaarding laten opmaken bij de vrederechter.

Nu is de wegversperring dus voor een derde keer verplaatst, dit keer naar het einde van de Bosstraat op het kruispunt met de Doornstraat. Volgens schepen van Mobiliteit Tom Ruts (Groen) is het geen nattevingerwerk maar was het al van bij de aanvang de bedoeling om verschillende proefopstellingen uit te testen. “Het einddoel is een rustige verkeersluwe straat voor de bewoners van de Bosstraat en een veilig traject van en naar het centrum voor fietsers”, legt Ruts uit. “Nu wordt een laatste proefopstelling getest. Deze blijft behouden tot het einde van de proefperiode en dat is 15 september. Door verschillende opstellingen te testen kunnen we tot een goede onderbouwde en gedragen oplossing komen. We zullen alle voor- en nadelen grondig evalueren en daarna feedback geven aan de bewoners. Nadien maken we een definitieve keuze.”

Meer druk in omliggende straten

Volgens oppositiepartij N-VA is het dossier echter een schoolvoorbeeld van ‘kafka’ en het ‘negeren van inwoners’. “De oplossing is nochtans duidelijk: start het planproces op om de straat opnieuw aan te leggen met openbaar groen en asverschuivingen en gebruik de braakliggende zone voor een fiets-/voetpad zoals de inwoners vragen en wat ook het meest logische is”, reageert fractievoorzitter Koen Daniëls. “Als er een petitie wordt ingediend tegen een knip moet je die niet nog eens verplaatsen. Straten afsluiten geeft bovendien alleen maar meer druk in de omliggende straten. De toveroplossing van fietsstraten is er geen zoals we in de Nieuwstraat hebben gezien. Een bord plaatsen volstaat niet. Er moeten ingegrepen worden op de infrastructuur. Alternerend bloembakken links en rechts op de weg plaatsen zorgt ervoor dat er effectief maximaal 30 km/u kan gereden worden en vrachtwagens er zelfs niet aan beginnen.”