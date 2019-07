Delegatie uit Sint-Gillis-Waas bezoekt zusterstad Águeda voor jubileum folkloregroep Kristof Pieters

12u58 3 Sint-Gillis-Waas Van 17 tot en met 21 juli vindt het festival ‘Folclore do Vouga 2019’ plaats in Águeda. De dansgroep uit Mourisca do Vouga organiseert dit festival ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. Volkskunstgroep Drieske Nijpers uit Sint-Gillis-Waas neemt hier ook aan deel. Hiervoor nodigde het bestuur van Águeda een delegatie van de gemeente uit.

Sint-Gillis-Waas heeft een zeer hechte band met Mourisca do Vouga. Bij het vertrek van de Portugese groep ‘Grupo folclórica da Região do Vouga’ na hun deelname aan volkskunstfestival Drieske Nijpers in 1997 kwam de bus met de Portugese dansers in aanrijding met een vrachtwagen op de autosnelweg in Frankrijk. 10 Portugezen kwamen om het leven bij dit spijtig ongeval. Een afvaardiging van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas reisde af naar Mourisca do Vouga, de thuishaven van de Portugese groep, om de begrafenis bij te wonen. Ongeveer 15.000 mensen waren aanwezig tijdens deze begrafenisplechtigheid.

Na het busongeval wilden beide gemeenschappen de banden met elkaar onderhouden. Dit leidde in 2000 tot een officiële jumela. Doorheen de jaren waren er verschillende uitwisselingen op cultureel, toeristisch, sportief en economisch vlak tussen de zustersteden.

Het jubileum van de Portugese fokloregroep is een gelegenheid om met beide besturen samen te zitten om nieuwe jumelageprojecten in het leven te blazen. Burgemeester Maaike De Rudder zal samen met schepen van cultuur Wilbert Dhondt van woensdag 17 tot zondag 21 juli kennismaken met de zusterstad. Op het programma staat onder meer de officiële voorstelling van de dansgroepen die deelnemen aan het festival, een bezoek aan stad Águeda en de regio, deelname aan de gala-avond van het festival en uiteraard de bespreking tussen de burgemeesters en schepenen over de jumelagetoekomst.