De schaamte voorbij: bejaarde (94) bestolen door valse vrijwilliger die boodschappen wou doen tijdens coronacrisis Kristof Pieters

18 maart 2020

18u34 104 De Klinge Op sociale media bieden heel wat mensen hun onbaatzuchtige hulp aan om anderen te helpen tijdens de coronacrisis. Jammer genoeg is het toch opletten geblazen. In de Kapelstraat in De Klinge werd een bejaarde vrouw van 94 beroofd, toen een zogenaamde vrijwilliger haar hulp kwam aanbieden om boodschappen te doen.

Benedicte Vereecken maakte het ongelukkige voorval bekend om andere mensen te waarschuwen. “Het is wraakroepend dat sommige criminelen durven profiteren van deze crisis om mensen te bedriegen”, zucht ze. Het overkwam haar buurvrouw van 94 jaar, voor wie ze zelf regelmatig in de bres springt om boodschappen te doen.

Portemonnee gestolen

“Mijn buurvrouw kreeg deze week een zogenaamde vrijwilliger ‘van den bond’ aan de deur om haar hulp aan te bieden bij boodschappen”, vertelt Benedicte. “Mijn buurvrouw wou haar eerst afschepen en zei dat ze al iemand had om boodschappen te doen. De dame wou echter niet meteen wijken en bood vervolgens melk aan die ze bij had. Ook daar wou de buurvrouw niet op ingaan. Intussen stond de oplichtster wel al binnen in haar woning en had ze een volgende smoes klaar. Ze wou nog gaan tanken in de buurt en vroeg om 50 euro te wisselen. De buurvrouw keek in haar portemonnee, maar had geen gepast geld. Daarna kreeg ze de vraag om een karton melk te tonen dat ze normaal in huis had. Dat was natuurlijk enkel een afleidingsmanoeuvre, want toen ze de dame eindelijk had buiten gewerkt, bleek dat haar portemonnee, met daarin 150 euro, gestolen was.”

De verdachte is een vrouw met blond haar en Nederlandse tongval. Ze verplaatste zich in een witte bestelwagen. Na de feiten werd meteen klacht neergelegd bij de politie. Die onderzoekt de zaak.

Coördinatiepunt voor vrijwilligers

Benedicte hoopt dat ze geen andere slachtoffers zal maken. “Het is jammer dat ik hiervoor moet waarschuwen, want veel mensen bieden in deze tijden van nood spontaan hun hulp aan. Dit is een bijzonder mooi gebaar, maar we moeten vaststellen dat ook criminelen hier dus misbruik van kunnen maken. Het is misschien daarom geen slecht idee dat de gemeente dit wat meer zou coördineren. Als de vrijwilligers hun naam doorgeven aan het gemeentebestuur en die bijvoorbeeld een pasje krijgen, is het voor bejaarden en andere kwetsbare groepen duidelijk dat deze persoon volledig te vertrouwen is. Ofwel moeten we de solidariteit vooral per buurt of straat organiseren. Een bekend gezicht zal bejaarden nog altijd het meest vertrouwen inboezemen.”