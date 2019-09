De Mens mag 19de editie Rock Saleghem afsluiten Kristof Pieters

13 september 2019

10u17 0 Meerdonk Rock Saleghem is een gratis festival in het park van Meerdonk en wordt op zaterdag 14 september al voor de 19e maal georganiseerd door Chiro Saleghem. Het is samen met de koers de officiële opener van Meerdonk kermis. Geen inkom, goede muziek en drank/eten aan democratische prijzen.

Om 17.30 uur openen de deuren van het festival en om 18 uur is er een happy hour waarbij men één drankje betaalt en er twee krijgt). Vanaf 19 uur staan Bony Macaroni, Get Well uit buurgemeente De Klinge, rockabilly-band The Hometown Gamblers, punk/pop/dancegroep The Damnettes en als headliner De Mens op het podium. De band van Frank Vander linden blaast dit jaar al 27 kaarsjes uit, maar is levendiger en energieker dan ooit. Tussen en na de optredens kunt u dansen in de Space of de innerlijke mens versterken in de food- en drankcorner. Bij aankoop van 10 bonnetjes kan men betalen met bancontact. Kleinere bedragen dienen cash betaald te worden. Hou er wel rekening mee dat Meerdonk niet meer over een bankautomaat beschikt.