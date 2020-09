De Lijn legt extra busritten in voor schoolgaande jeugd uit poldergemeenten Kristof Pieters

26 september 2020

16u08 0 Regio De Lijn heeft voor een oplossing gezorgd voor de leerlingen die vanuit De Klinge en Meerdonk in Beveren naar school gaan. Door het De Lijn heeft voor een oplossing gezorgd voor de leerlingen die vanuit De Klinge en Meerdonk in Beveren naar school gaan. Door het afschaffen van een gemeentelijke schoolbus ontstond immers teveel drukte op buslijn 21. De Lijn lost het capaciteitsprobleem op door vanaf oktober extra spitsritten in te zetten.

Door het afschaffen van de gemeentelijke schoolbus van het GTI in Beveren waren een 40-tal leerlingen voortaan aangewezen op het openbaar vervoer om op school te geraken. “De grote groep extra reizigers zorgde tijdens de schoolspits evenwel voor capaciteitsproblemen op buslijn 21 en 85”, zegt Karen Van der Sypen, woordvoerster van De Lijn. “Om hieraan tegemoet te komen, wordt nu een extra rit ingezet op buslijn 21 van Meerdonk/De Klinge naar Sint-Gillis-Waas, die daar als lijn 85 doorrijdt naar Beveren en P+R Melsele.”

De Lijn zorgt niet enkel op lijn 21 voor extra capaciteit tijdens de schoolspits, maar ook op de lijnen 31 (Kieldrecht–Sint-Niklaas), 41 (Moerbeke–Stekene–Sint-Niklaas) en 83 (Kieldrecht–Kallo) worden extra spitsritten ingezet. Volgens de vervoersmaatschappij is het inleggen van extra ritten echter niet altijd de ideale oplossing voor capaciteitsproblemen. “Er zijn nog andere mogelijkheden zoals trajectaanpassingen of het inzetten van grotere voertuigen”, legt Van der Sypen uit. “Ook hebben schoolritten vaak te kampen met doorschuifproblemen van de reizigers op de voertuigen of onvoldoende spreiding van de scholieren over de verschillende aangeboden ritten.” In deze specifieke gevallen besloot De Lijn evenwel om toch te kiezen voor extra ritten.

De versterkingsritten op de lijnen 21, 31, 83 en 85 starten op 1 oktober. De versterking op lijn 41 gaat van start op 5 oktober.