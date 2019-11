Créateur Culinair opent nieuwe wijnshop en tapasbar CréaVino: “Hier kunnen we ons creatieve ei kwijt” Kristof Pieters

11 november 2019

21u06 3 Sint-Pauwels De bekende traiteurdienst Créateur Culinair heeft een tweede zaak geopend in de Zandstraat in Sint-Pauwels. CréaVino is een combinatie van een wijnshop en een gezellige tapasbar. Zowel chef Annick De Geest als haar echtgenoot en wijnkenner Benjamin De Ridder kunnen in de nieuwe zaak volledig hun creatieve ei kwijt.

Om werk zit het echtpaar nochtans niet verlegen. Annick en Benjamin runnen al tien jaar een succesvolle traiteurdienst en een huiskamerrestaurant aan ’t Kalf in Sint-Gillis-Waas. “We doen voornamelijk privéfeesten”, legt Annick uit. “Dat gaat van 6 tot 150 personen. In onze eigen huiskamer kunnen we 40 gasten ontvangen maar in de tuin kan dat een veelvoud zijn. Onze keuken is gastronomisch en we hebben cliënteel van Brussel tot Knokke.”

Aan de Zandstraat in Sint-Pauwels opende het echtpaar nu een tweede zaak. CréaVino is een combinatie van een wijnshop waar men ’s middags ook gezellig kan gaan lunchen, tapas eten of een glas wijn drinken. “Het is een concept waar we beiden volledig ons creatieve ei in kwijt kunnen”, legt Annick uit. “Ik sta in de keuken en Benjamin doet de zaal en we hebben er altijd een erezaak van gemaakt om een passende wijn te serveren bij elk gerecht. We trokken de voorbije jaren meermaals naar het buitenland om wijnhuizen te ontdekken. Dit resulteerde uiteindelijk in een eigen wijnhandel. Maar bij ons thuis bleek de drempel toch wat hoog te liggen. Mensen komen niet aanbellen om een fles wijn te kopen. Onze woning is ook vrij landelijk gelegen, dus passage is er ook niet. Daarom gingen we op zoek naar een nieuwe stek voor de wijnshop.”

Tafel voor 18 couverts

Die vonden ze in de voormalige vishandel Ocean in de Zandstraat in Sint-Pauwels. “Bezoekers moeten niks vrezen. We hebben erg hard geschrobd en de visgeur is volledig verdwenen”, verzekert het koppel al lachend. “Het pand is uiteraard volledig gestript en heringericht. We hebben heel veel aandacht geschonken aan het interieur. Bijzonder trots zijn we op onze tafel. Die is uit één stuk gemaakt uit een enorme boom en biedt plaats aan 18 couverts. Mensen zitten dus samen aan tafel maar we denken dat die toevallige ontmoetingen tot verrassend leuke gesprekken kunnen leiden. We hebben een identieke tafel voor buiten op het terras. Volgens ons is zo’n lange tafel geknipt voor het tapasconcept dat we willen aanbieden.”

Annick zal alle gerechtjes à la minute maken en Benjamin serveert dan de geknipte wijn erbij. “De kleine gerechtjes zullen meestal een Aziatische toets hebben”, licht Annick al een tipje van de sluier. “Geregeld gaan we ook degustatieavonden organiseren en zullen er wijnboeren te gast zijn. Het moet eigenlijk een totaalbeleving zijn. We staan achter alles wat hier verkocht of geserveerd wordt. Uiteraard kan men ook gewoon binnenspringen in de shop. Het is niet toevallig dat we net voor de feestdagen de deuren wilden openen. Het ideale moment om klanten te adviseren bij het zoeken naar de geknipte wijn of fles bubbels.”

CréaVino is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 18.30 uur. De keuken is open van 12 tot 14.30 uur.

Meer info: https://www.facebook.com/Cr%C3%A9avino-555627301512973/