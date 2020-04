COVID-19-tests uitgevoerd in Sint-Jozef: “Nu wachten op resultaten” Joris Vergauwen

12 april 2020

Sint-Gillis-Waas In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels zijn zaterdag de langverwachte COVID-19-tests afgenomen. Het is nu wachten op de resultaten.

Het agentschap Zorg en Gezondheid selecteerde Sint-Jozef voor een volledige screening op COVID-19. In het rusthuis in Sint-Pauwels zijn de voorbije weken 15 bewoners gestorven aan COVID-19. De nodige testkits zijn donderdag ter beschikking gesteld. Zaterdag zijn de tests afgenomen door een team van drie artsen en drie verpleegkundigen.

Alle bewoners van het woonzorgcentrum en het kortverblijf zijn getest, net als alle medewerkers. In totaal zijn er 225 tests afgenomen. Dat werk is zaterdagnamiddag afgerond. “Alle stalen zijn overgemaakt aan het laboratorium. Wij wachten nu de resultaten af. Wij hebben geen indicatie gekregen over hoe snel we deze resultaten mogen verwachten”, meldt directeur Luc Voeten van woonzorgcentrum Sint-Jozef. “Bij het uitvoeren van de tests is de juiste staalafnametechniek gebruikt. Het resultaat van deze screening zal voor Sint-Jozef dus zeker betrouwbaar zijn.”