Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Sint-Jozef: één bewoner overleden en 19 andere vertonen symptomen Kristof Pieters

22 maart 2020

15u05 66 Sint-Pauwels In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels is een coronabesmetting vastgesteld. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend gemaakt. Eén bewoner is zaterdag overleden en 19 andere vertonen symptomen. Drie daarvan zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De rest is in isolatie geplaatst.

Er verblijven momenteel 220 bewoners op de volledige zorgcampus. Medewerkers en familie van de bewoners werden intussen geïnformeerd over de besmetting met COVID-19. Eén bewoner is zaterdag overleden als gevolg van de coronabesmetting. Drie bewoners werden afgelopen woensdag en donderdag naar het ziekenhuis overgebracht. Zij testten positief op Covid-19. Daarnaast zijn er 14 bewoners van het woonzorgcentrum en twee bewoners van de zorgflats op advies van de huisarts geïsoleerd. Hun gezondheid wordt nauwlettend opgevolgd door de zorgverleners van het woonzorgcentrum en de huisarts. Al deze besmettingen dateren van voor de isolatie van de bewoners.

Geen reden tot paniek

“Als burgemeester wil ik eerst en vooral mijn medeleven aan de familie van de overleden bewoner betuigen. Wij wensen hen veel sterkte toe. Dit raakt ons allen diep”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De instructies van de overheid en de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden nauwgezet opgevolgd. Er is geen reden tot paniek.”

Ook de directie van Sint-Jozef benadrukt dat de situatie in het woonzorgcentrum op de voet opgevolgd wordt. “We weten dat er bij de bewoners en familie nu veel ongerustheid heerst, maar wij doen er alles aan om de besmetting te beperken”, geeft de directie van Sint-Jozef aan. “De medewerkers en bewoners van het woonzorgcentrum kennen een moeilijke periode. De vele steunbetuigingen voor doen ons enorm veel deugd. De zorgverlening blijft alleszins gegarandeerd.”

Al het nodige gedaan

Volgens Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid, is het zo goed als onvermijdelijk dat uitbraken zoals deze voorkomen en in de nabije toekomst nog zullen voorkomen in woonzorgcentra.: “De woonzorgcentra volgen al strikte richtlijnen op over bijvoorbeeld hygiëne en isolatie, die zover gaan dat er geen bezoek in het woonzorgcentrum mag komen. Maar dan nog kan je een woonzorgcentrum niet hermetisch afsluiten. Er blijft altijd een besmettingsrisico met kans op verdere verspreiding.”

Een van de artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in contact met het woonzorgcentrum. “Zij hebben naar onze inschatting al het nodige gedaan om de uitbraak zo goed mogelijk te beheersen en verdere besmettingen te vermijden”, benadrukt Moonens. “Ook de komende dagen blijven we contact houden om de stand van zaken te evalueren en te bespreken wat mogelijk is. Bij een uitbraak zoals deze blijft de basisaanpak om de doorgedreven hygiëne aan te houden, wie ziek is te isoleren en waakzaam te zijn voor ziekteklachten. De richtlijnen worden continu worden continu geüpdatet. Met al deze inspanningen proberen we verdere besmettingen zo goed mogelijk te vermijden.”