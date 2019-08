Commissie buigt zich over verkoop Sint-Helena Kristof Pieters

30 augustus 2019

18u26 0 Sint-Gillis-Waas Op 3 september kan de gemeenteraad vragen stellen over het dossier van de verkoop van de vroegere Sint-Helenakliniek in de Blokstraat. Makelaar Chris Scheerders diende zelf klacht in en vroeg om de commissie te mogen toespreken maar dat is geweigerd.

De commissiezitting komt er na beschuldigingen van onregelmatigheden bij de toewijzing van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis aan een projectontwikkelaar. De voorziene uitbreiding van de vloeroppervlakte in het goedgekeurde ontwerp is volgens oppositiepartij N-VA drie keer zoveel als oorspronkelijk toegestaan. “Dit kan een groot verschil betekenen in rendabiliteit en het is oneerlijk tegenover andere kandidaten die hierdoor hebben afgehaakt”, klinkt het. Makelaar Chris Scheerders heeft zelf intussen klacht ingediend.

Tijdens de zitting van de commissie zal Bart Casier, directeur van Interwaas, het verloop van de procedure komen schetsen. Chris Scheerders vroeg om ook gehoord te worden. “Ik vrees namelijk dat de toelichting van de heer Casier onvolkomenheden, onrechtvaardige zaken en fouten zal bevatten.”

Greet Van Moer, voorzitter van de gemeenteraad, wil niet ingaan op het verzoek. “De vraag is immers onredelijk als men er op voorhand al van uitgaat dat de toelichting van de deskundige, Bart Casier, onvolkomenheden, onrechtvaardige zaken en fouten zal bevatten. Zonder het aanhoren van de toelichting, is deze conclusie voorbarig.” Ze nodigt Scheerders wel uit om een afspraak te maken na de zitting maar die heeft daar intussen al vriendelijk voor bedankt.