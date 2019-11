Clapdorp brengt komedie ‘What’s up James?’ op de planken Kristof Pieters

28 november 2019

10u01 0 Sint-Pauwels Toneelgroep Clapdorp uit Sint-Pauwels speelt de komende weekends de voorstelling ‘What’s up James?’, een komedie van Julia Engelen.

James Butler en Juffrouw Kortebeen werken beiden voor de theaterproducer Harry Voets. Ze kunnen elkaar niet uitstaan en maken voortdurend ruzie. Het gaat echter niet goed met Voets Productions. De vorige productie is vroegtijdig stopgezet en de huidige productie dreigt zelfs niet door te gaan ondanks het feit dat er al veel geld geïnvesteerd werd. De hoofdrolspeler en de hoofdinvesteerder haakten af. Maar dan komt John Rijkmans, rijke industrieel, met een pak geld op de proppen. Hij wil onmiddellijk Harry Voets spreken of hij gaat met zijn centen

De regie van deze productie is in handen van Patrick Verbuyst. Er zijn voorstellingen op 29 en 30 november en op 6 en 7 december om 20 uur. Zondag 8 december is er een matineevoorstelling om 14.30 uur. Alle opvoeringen vinden plaats in Parochiecentrum De Zoal op Clapdorp. Kaarten kan men bestellen via www.toneelgroepclapdorp.be, leon.meul@telenet.be of 03/776 61 36.