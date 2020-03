Chauffeur lichtgewond na klap tegen verlichtingspaal Kristof Pieters

20 maart 2020

In Holstraat in Sint-Gillis-Waas is vrijdagochtend omstreeks 6 uur een bestuurder met zijn wagen tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. De chauffeur raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.