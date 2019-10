Café (Ou)de Statie klinkt met zelfgebrouwen tripel Kristof Pieters

09 oktober 2019

13u35 1 De Klinge Op de kaart stonden al heel wat speciaalbieren, maar voortaan kunnen stamgasten van café (Ou)de Statie in De Klinge ook klinken met een eigen tripel. Snel zijn is de boodschap, want het eerste brouwsel van 500 flesjes was op twee weken tijd de deur uit.

Cafébaas Hendrik De Jonghe ging voor de samenstelling van de nieuwe tripel aankloppen bij brouwerij Stanium uit Beveren. “Ik wilde namelijk niet het zoveelste etiketbier, maar een unieke creatie”, legt hij uit. Bart Van Overmeiren, Jurgen Van Steenberg en Bjorn Claeye zaten mee aan tafel om de proefbrouwsels te degusteren en te beoordelen. “Het eindresultaat is een tripel van 7,5 procent, die hergist werd op de fles”, vertelt Hendrik. “Het bier valt bijzonder goed in de smaak bij kenners. Op de website van ‘Untappd’ krijgt onze tripel een score van 3,74. En daarmee zitten we al op het niveau van de toppers. We hadden deze zomer al een brouwsel gemaakt ter gelegenheid van ons driejarig bestaan en 500 flesjes waren op twee weken tijd de deur uit. Er kwam zelfs een Fransman langs om twee flesjes te kopen. Het ging om iemand die tripels verzamelt. Onze tripel heeft dus wel erg snel faam gemaakt. Omdat het bier hergist wordt op de fles, duurde het even voor er een nieuwe lading beschikbaar was. Nu we weten dat het bier goed aanslaat, gaan we er wel voor zorgen dat onze voorraad niet zo snel is uitgeput.”

De vrouw van Hendrik maakt het logo van de tripel, een gestileerd treinspoor. Aandachtige bezoekers zullen op de achtergrond een hele reeks namen terugvinden van mensen die het koppel wilde bedanken. Voorlopig is de tripel (Ou)de Statie enkel verkrijgbaar in het café zelf.