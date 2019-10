Buurtcomités helpen bij inzameling oud klein elektro Kristof Pieters

15 oktober 2019

17u11 8 Sint-Gillis-Waas Ook Sint-Gillis-Waas steunt de actie van het programma ‘Make Belgium Great Again’ om zoveel mogelijk oud klein elektromateriaal te verzamelen ten voordele van Rode Neuzen Dag. De buurtcomités Veilig Sinpals en Veilig De Klinge springen alvast mee op de kar.

Oud klein elektro kan tot en met 19 oktober binnengebracht worden naar het recyclagepark of de verzamelboxen in de gemeente. Recupel, de vereniging die versleten spullen ophaalt en verwerkt, gaat per ton verzameld klein elektro geld doneren aan Rode Neuzen Dag. De gemeente die voor zaterdag 19 oktober het grootst ingezamelde gewicht per inwoner verzamelt, wint een concert met Jonas Van Geel en Koen Wauters.

De buurtcomités Veilig Sinpals en Veilig De Klinge willen hun steentje bijdragen en organiseren ophaalpunten voor wie niet tot in het recyclagepark geraakt.

In Sint-Pauwels kan men zijn klein elektro kwijt in de kleuterschool Pieternel, bij de bakkerijen Thibau en Van Duyse aan de Dries, slagerij Buysse in de Zandstraat en dagbladhandel Beda - De Block in de Zandstraat. Veilig De Klinge organiseert donderdagavond een ophaalmoment tussen 19.30 en 21 uur. Meer info via veilig.deklinge@gmail.com.