Burgemeesters grensgemeenten roepen op om maatregelen te respecteren: “Te veel wandelaars in grensbossen” Joris Vergauwen

07 april 2020

16u17 0 Sint-Gillis-Waas De burgemeesters van de grensgemeenten Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Hulst roepen wielertoeristen, mountainbikers en wandelaars op om de Belgisch-Nederlandse grens niet over te steken.

De voorbije dagen stelde burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst vast dat nogal wat Belgen langs smokkelwegen de grens oversteken om in de weidse polders van Hulst in groep te gaan fietsen. Dat meldt EGTS Linieland van Waas en Hulst, het samenwerkingsverband van de grensgemeenten.

Te veel wandelaars in de grensbossen

Stichting Het Zeeuwse Landschap moest vorige zondag dan weer optreden omdat er te veel wandelaars waren in de bossen op de grens van Clinge en De Klinge, die bovendien niet voldoende afstand hielden. “Ook waren er zelfs mensen die in de bossen een barbecue wilden houden en met de auto langs smalle bospaadjes de grens overstaken”, klinkt het. “Met het goede weer en een nog lange periode zonder georganiseerde fiets- of wandelactiviteit in het vooruitzicht verwachten de burgemeesters nog meer recreanten op de polderwegen en in de natuurgebieden op de grens.” Daarom is er een oproep om de grens niet over te steken. “De Nederlandse en Belgische politie houdt nu strengere grenscontroles, ook langs de oude smokkelpaadjes. Overtreders gaan meteen op de bon.”