Buren Houtvoortstraat vieren voor derde maal feest Kristof Pieters

04 juni 2019

19u53 0 Sint-Gillis-Waas In de Houtvoortstraat in Sint-Gillis-Waas is er voor de derde maal een groot burenfeest op poten gezet. Bijna 90 bewoners kwamen samen om te klinken.

In 2017 nam Vlaams parlementslid Koen Daniëls en zijn echtgenote Karolien voor de eerste maal het initiatief omdat ze toch een tent hadden staan voor de communie van hun dochter en ze tot de vaststelling kwamen dat vele buren elkaar niet meer kenden. De volgend jaren bleven ze alle inwoners van de Houtvoortstraat uitnodigen en kregen ze voor de organisatie versterking van enkele buren. Ondertussen is de burendrink in de Houtvoortstraat een traditie geworden waar jaarlijks bijna 90 buren verzamelen. Ook dit jaar was de oudste straatbewoner Marie Denissen met 95 lentes aanwezig en was het Ciriel, 11 maanden oud, zijn eerst Houtvoortburenfeest. Verschillende buren zorgden ook voor een dessertenbuffet. “Er komt volgend jaar zeker een vierde editie. Het is fijn om in een straat te wonen waar buren voor elkaar zorgen: op elkaars woning letten als ze op vakantie zijn, een paar eieren gaan halen als de winkels dicht zijn, kinderoppas voor de kleinsten, naar de winkel voor wie even niet uit het huis kan, kortom een echte buurt,” besluit Koen Daniëls.