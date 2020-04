Bromfiets gestolen van oprit in Beekstraat Kristof Pieters

27 april 2020

18u47 4 Sint-Gillis-Waas In de Beekstraat in Sint-Pauwels werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag een bromfiets gestolen vanop een oprit. Van het voertuig ontbreekt voorlopig elk spoor.

Vrijdag om 15.17 uur kwamen ook een auto en een fietsster met elkaar in aanrijding gekomen in de Bergstraat in De Klinge. De fietsster raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.