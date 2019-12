Breder fietspad en nieuw bushokje aan Den Dries in Sint-Pauwels Kristof Pieters

20 december 2019

18u59 6 sint-pauwels Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat binnenkort het fietspad aan de Dries in Sint-Pauwels doortrekken. “Het bushokje wordt gesloopt en vervangen,” zegt burgemeester en Vlaams parlementslid Maaike De Rudder (CD&V). De werken zullen starten zodra het weer het toelaat.

Om het fietspad te kunnen doortrekken stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als voorwaarde dat het oude schuilhuisje verdwijnt. De gemeente zal samen met De Lijn een gloednieuw bushokje voorzien aan Den Dries. “Bovendien plaatsen we meteen ook een overdekte fietsenstalling aan. Een extra vuilnisbak moet hopelijk ook het zwerfvuil helpen tegengaan”, zegt De Rudder

Ze vroeg bij de bevoegde minister ook een stand van zaken op voor de heraanleg van het N403. “Momenteel wordt er werk gemaakt van de onteigeningen. In het voorjaar van 2020 zal het onteigeningsbesluit worden ondertekend. Daarna worden de betrokken eigenaars op de hoogte gebracht en kunnen de onderhandelingen van start gaan. Er zullen verschillende gesprekken en plaatsbezoeken ingepland worden. Eerst wordt uiteraard geprobeerd om een akkoord in der minne te bereiken. Indien het niet tot een akkoord komt zal de gerechtelijke fase opgestart worden. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voordat de werken effectief van start kunnen gaan.”