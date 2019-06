Brandweer moet chauffeur uit wagen bevrijden na zware aanrijding Kristof Pieters

05 juni 2019

21u59 0 Sint-Gillis-Waas Op het kruispunt van de Bergstraat met de Buitenstraat en de Heidestraat in De Klinge kwam het woensdagavond tot een zware aanrijding tussen een Mercedes Vito en een Toyota Auris nadat één van de chauffeurs geen voorrang van rechts verleende.

De Mercedes reed komende uit de Buitenstraat richting Heidestraat en ramde de Toyota die uit de Bergstraat kwam. Door de hevige aanrijding belandde de Toyota tegen een gevel en een verlichtingspaal. De brandweer moest ter plaatse komen om de jonge chauffeur uit de wagen te bevrijden. Hij werd vervolgens naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De bestuurder van de Mercedes liep slechts lichte verwondingen op. Beide wagens werden getakeld. Het verkeer ondervond hinder in alle richtingen. Het kruispunt staat in de buurt berucht als erg gevaarlijk. In het verleden gebeurden er al verschillende ongevallen.