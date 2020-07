Brandje in schoorsteen van bedrijf IndusClean Kristof Pieters

23 juli 2020

22u29 1 Sint-Gillis-Waas De brandweer van de post Sint-Gillis-Waas werd donderdagavond opgeroepen voor een brandje bij het bedrijf IndusClean in de kmo-zone Kluizenhof. De vuurhaard situeerde zich in één van de schoorstenen en was snel onder controle.

De brandweer werd rond 20.20 uur opgeroepen omdat er een rookpluim te zien was vanuit de Holstraat in Sint-Gillis-Waas. De brand werd gelokaliseerd bij IndusClean in het Kluizenhof, waar men chemische reinigingsmiddelen ontwikkelt voor industriële filters. De brandhaard bevond zich in een van de schouwen van de productieinstallaties. Burgemeester Maaike De Rudder kwam ter plaatse, maar er bleek geen gevaar te zijn voor omwonenden. Na een klein uurtje was het vuur onder controle.