Boswachter waarschuwt voor agressieve buizerd: jogger loopt hoofdwonde op Kristof Pieters

28 mei 2019

17u56 0 Sint-Gillis-Waas De schrik van het Stropersbos is terug. Een buizerd heeft recent een jogger aangevallen. Die liep hierbij een lichte hoofdwonde op. Boswachter Joris Goossens heeft intussen waarschuwingsborden geplaatst. “Het is al het derde jaar op rij dat deze agressieve buizerd toeslaat”, vertelt hij. “Hij doet dit enkel om zijn nest te beschermen in het broedseizoen. Vooral joggers ziet hij als een bedreiging.”

Het was een jogger die deze week aan het gemeentebestuur liet weten dat hij in het Stropersbos was aangevallen door een roofvogel. De man liep hierbij een lichte hoofdwonde op. Het gemeentebestuur verwittigde op zijn beurt de boswachter van het Agentschap Natuur en Bos. “De waarschuwingsborden lagen al klaar”, zegt boswachter Joris Goossens. “Dit is immers niet het eerste geval. We hebben hier te maken met een agressieve buizerd die al drie jaar op rij komt broeden in het Stropersbos. Het is geen unicum. Er zijn nog gevallen bekend van roofvogels die mensen aanvallen tijdens het broedseizoen. We hebben in het Stropersbos verschillende buizerds maar dit ene exemplaar heeft een speciaal karakter en gedraagt zich wel erg agressief tegenover mensen die iets te dicht in de buurt komen.”

Volgens de boswachter moeten bezoekers van het Stropersbos niet meteen een fietshelm opzetten maar het blijft wel opletten. “De buizerd gaat in een duikvlucht achter voorbijgangers aan en dat zijn bijna altijd joggers. Wie gewoon rustig wandelt, wordt met rust gelaten. Zo’n aanval kan pijnlijk zijn want de buizerd gebruikt zijn klauwen en dat kan een bloedende hoofdwonde opleveren.” Joris Goossens adviseert mensen om bij een aanval van een buizerd met de armen te zwaaien. “Dat is voldoende om de roofvogel af te schrikken. Het probleem is natuurlijk dat men de buizerd niet ziet afkomen langs achter. Daarom is het toch beter om voorlopig in deze buurt niet te gaan joggen.”

Het gaat gelukkig om een vrij klein gebied in het bos ter hoogte van de Zavelstraat in de wijk ’t Kalf. “Buizerds hebben zeker niet de gewoonte om elk jaar terug te keren naar dezelfde nest maar deze exemplaren doen het dus blijkbaar wel. Ik ben er zelf nog niet getuige van geweest maar ook de voorbije jaren waren er slachtoffers. Eén van hen was een politieagent die in zijn vrije tijd ging joggen. De buizerd ging toen met zijn bril aan de haal. Elders in het Stropersbos hebben we nog nooit problemen gehad met buizerds en bij mijn weten ook niet in de rest van het Waasland. Het is dus zeker geen typisch gedrag. Het komt enkel voor bij vogels die van karakter iets agressiever zijn dan andere.”

Hoe lang men deze buurt best kan mijden? “Daar kunnen we geen exacte timing opplakken. Dat duurt wellicht tot de jongen het nest zijn uitgevlogen.”